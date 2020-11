Anziano investito da ape, portato in ospedale - Tuttoggi

Succede ad Assisi, l'uomo, di 85 anni, investito da un coetaneo di 80. L'uomo è cosciente, ma a Perugia per controlli

Curioso incidente nel tardo pomeriggio di lunedì 23 novembre, che ha visto protagonisti un anziano 85enne, pedone, investito da un coetaneo 80enne, alla guida di un apetto. È successo al confine tra i comuni di Assisi e Bastia Umbra, a poca distanza dal canile comprensoriale di Ponte Rosso.

Per cause in corso di accertamento da parte della municipale agli ordini del comandante Antonio Gentili, l’80enne alla guida dell’ape ha investito l’85enne. La brutta caduta, il freddo e l’età dell’uomo hanno consigliato un controllo in ospedale a Perugia. L’anziano pedone, cosciente, sta bene. Sul posto anche la polizia di Stato del commissariato di Assisi, che ha regolamentato la viabilità. (Foto di repertorio)