Anziano da Perugia a Terni per una prestazione sessuale | Lite con prostituta e multa dei Carabinieri - Tuttoggi

Sanzionati un uomo 82enne della provincia di Perugia, pensionato, ed una donna rumena di 42 anni, già nota alla Forze dell’ordine

Nel corso del pomeriggio odierno, al termine di accertamenti, i militari del Comando Stazione Carabinieri di Terni hanno contestato la violazione amministrativa in materia di Covid19, per inosservanza delle disposizioni volte a contenerne la diffusione, a carico di due persone: un uomo 82enne della provincia di Perugia, pensionato, ed una donna rumena di 42 anni, già nota alla Forze dell’ordine.

Lite sedata dai Carabinieri

I Carabinieri sono dovuti intervenire ieri sera, in una strada della città, per sedare una lite tra i due che era scaturita dal mancato pagamento di una prestazione sessuale occasionale; in tale occasione i militari hanno accertato che l’uomo proveniva da un altro comune senza – ovviamente – un giustificato motivo (malgrado l’uomo lo ritenesse tale), mentre la donna era invece sulla pubblica via senza indossare la prevista mascherina.