Anziana scomparsa nel bosco, ritrovata dopo ore di ricerche - Tuttoggi.info

I soccorritori si sono concentrati nelle aree boscose sotto Montenero, l'ultimo luogo in cui la signora era stata avvistata

Si è conclusa con esito positivo la ricerca di una donna di 78 anni, scomparsa nei boschi sotto Montenero, nel comune di Todi della serata di domenica 13 ottobre. L’allarme era scattato nel tardo pomeriggio, quando la signora era stata dichiarata dispersa.

Immediatamente dopo la segnalazione, è stata avviata un’operazione di ricerca che ha visto l’impiego di diverse squadre specializzate dei Vigili del Fuoco. In particolare, sono intervenute le squadre TAS (Topografia Applicata al Soccorso) e il nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto). Le ricerche sono state supportate anche dall’elicottero del 118. Sul posto erano presenti anche il Soccorso Alpino e Speleologico dell’Umbria (SASU) e i Carabinieri di Todi, che hanno collaborato alle operazioni di ricerca e soccorso.

Il successo dell’operazione è stato possibile grazie all’efficace coordinamento delle squadre impegnate nelle ricerche. I soccorritori si sono concentrati nelle aree boscose sotto Montenero, l’ultimo luogo in cui la signora era stata avvistata, nei pressi della sua autovettura.

Nonostante le difficili condizioni ambientali, caratterizzate da terreno impervio e vegetazione fitta, l’operazione si è conclusa in tempi rapidi. La donna è stata ritrovata intorno alle 19:00, in apparenti buone condizioni di salute. Per precauzione, è stata comunque accompagnata in ospedale per sottoporsi a controlli medici al fine di verificare il suo stato fisico generale.