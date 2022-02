Anziana scippata, obbligo di permanenza in casa per tre minorenni

Secondo le indagini il colpo fatto dai tre giovanissimi per procurarsi i soldi per andarsene di casa | Scattata la misura cautelare

Scatta la permanenza in casa (che per i minorenni equivale agli arresti domiciliari) per i tre giovanissimi che scipparono una donna nella zona di Ellera di Corciano, all’uscita del parrucchiere.

I tre avevano utilizzato i soldi per allontanarsi di casa. Le famiglie avevano dato l’allarme, temendo per la loro sparizione. Poi i tre minorenni erano stati individuati dalla polizia nella zona del Trasimeno. I ragazzi avevano una insolita disponibilità di denaro, circa 700 euro.

Si è scoperto che avevano vagato con il treno, tra l’Umbria e le Marche. Poi le indagini li hanno individuati come i possibili responsabili dello scippo subito da una donna all’uscita del parrucchiere, a Ellera di Corciano. Per loro è quindi scattata la misura cautelare.