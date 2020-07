Anziana voleva abbellire il vicolo con i fiori, ma il Municipio chiede i soldi per occupazione suolo pubblico

Un’anziana signora voleva solo abbellire il vicolo con alcuni vasi di fiori, ma il municipio le ha chiesto i soldi per l’occupazione del suolo pubblico.

L’anziana ha messo piante lungo il vicolo

Il fatto si è verificato a Collestatte, paesino a pochi chilometri dalla Cascata delle Marmore. Protagonista è un’anziana signora che, per abbellire e donare un po’ di colore alla strada, aveva deciso di posizionare alcune piante fuori dalla propria abitazione, lungo il vicolo dove risiede.

Un fatto che sarebbe stato apprezzato da qualsiasi ente, tranne dal Comune di Terni, che ha intimato all’anziana signora di pagare l’occupazione del suolo pubblico per poter lasciare i fiori lungo il vicolo.

Il Centro Studi Malfatti

“L’Ente municipale – commenta il Centro Studi Malfatti – non ricorda che spesso i cittadini si lamentano per la sporcizia e il mancato svuotamento dei cestini all’interno dell’antico borgo. Gli ulivi presenti nel viale d’accesso dalla parte superiore necessitano di una potata come gli alberi presenti in varie parti. Inoltre da anni il parcheggio del Belvedere versa in situazioni pietose date dal non completamento dei lavori, il posizionamento di materiali e staccionate abbattute a rendere la zona pericolosa. Da tale struttura sarebbe stato bellissimo ammirare il panorama della sottostante Valnerina, ricordando che nelle immediate vicinanze c’è la cascata delle Marmore e quindi potrebbe essere motivo di attrazione per i turisti. Si invitano gli assessori competenti – conclude il Centro Studi – e i tecnici a effettuare un sopralluogo nel ridente paese di Collestatte così di persona si renderanno conto delle condizioni in cui versa. Il Paese rischia sempre un maggiore spopolamento dato dall’abbandono e delle poche corse dei mezzi pubblici, oggi la maggior parte degli abitanti sono persone anziane”.

(foto di repertorio)