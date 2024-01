Antonio Becchetti morto nel giorno del suo compleanno

Mondo della moda in lutto per la scomparsa del modello e coreografo. Operato a Perugia dopo un malore a Umbertide, si è spento a 56 anni

E’ morto nel giorno del suo compleanno, Antonio Becchetti. Si è spento all’età di 56 anni, all’ospedale di Perugia, dove era ricoverato da qualche giorno dopo il malore che lo aveva colto durante l’organizzazione di un evento a Umbertide, domenica scorsa.

Antonio, perugino, entrato nel mondo della moda giovanissimo e casualmente, dopo essere stato notato a Milano dove era in gita scolastica, lavorava da anni come coreografo, art director e model coach, titolare di una delle più apprezzate agenzie di model casting.

Insieme a Gianni Marcantonini ha lavorato a concorsi di bellezza e di moda ed a tanti altri progetti nel settore. “Progetti che ti prometto non andranno perduti” ha scritto l’amico in un commovente post appena appresa la terribile notizia.

Tante i messaggi per ricordare Antonio, di cui è difficile trovare una foto in cui non abbia il sorriso a illuminargli il volto.

Nei giorni scorsi la collega giornalista Luana Pioppi, sua amica, che con Antonio aveva lavorato in diverse occasioni, lo aveva intervistato per il Corriere dell’Umbria, ripercorrendone la carriera nel mondo della moda.

Domenica, a Umbertide, aveva accusato un malore. Prima era stato trasportato all’ospedale di Città di Castello, poi a quello di Perugia, dove era stato operato. Martedì Antonio non ce l’ha fatta.