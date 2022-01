Annullato il concerto al Caio Melisso dei Tekna - Tuttoggi

Rinviata a primavera la performance di TEKNA insieme a John B. Arnold, Simone Locarni, Joe Rehmer. Al momento confermato James Senese

Annullato l’ultimo concerto in programma per ‘Un Natale condiviso’. La performance di TEKNA insieme a John B. Arnold, Simone Locarni e Joe Rehmer, che si sarebbe dovuta tenere sabato 8 gennaio al Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi è stata rinviata alla prossima primavera.

Alla luce delle limitazioni imposte per il contrasto al Covid-19, tra cui la riduzione del 50% della capienza per gli spettacoli al chiuso, l’associazione GREFTI by Metronome organizzatrice dell’evento, in accordo con il Comune di Spoleto, ha ritenuto opportuno rinviare lo spettacolo. La data verrà comunicata appena sarà possibile calendarizzare nuovamente il concerto.

Confermati invece gli appuntamenti di ‘Umbria on stage’ in programma la prossima settimana al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti.

In occasione dell’anniversario della morte del grande Faber, martedì 11 gennaio alle ore 21.15 è previsto un omaggio straordinario a Fabrizio De Andrè con gli Hotel Supramonte (band riconosciuta dalla Fondazione de André). Sabato 15 gennaio, semre alle ore 21.15, sarà la volta del concerto di James Senese, con lo straordinario sassofonista partenopeo che presenterà il suo ultimo album dal titolo “James is Back”.