Annota targa di un 35enne dopo diverbio in strada, lui le prende a pugni cofano e minaccia fidanzato - Tuttoggi

La donna ha chiamato spaventata il 113 e il fidanzato ma l'uomo se n'è andato dopo aver agitato contro quest'ultimo un coltello e un cacciavite | Presentatosi in Questura per raccontare la sua versione è stato denunciato

Momenti di tensione in via Sicilia, a Perugia, per una lite tra automobilisti che, alla fine, ha portato ad una denuncia per minacce aggravate e porto di oggetti atti a offendere.

A chiamare il 113, spaventata, è stata una donna, che ha raccontato di aver avuto un diverbio acceso con un automobilista. Questa ha riferito agli agenti che, dopo la discussione, avrebbe approfittato della sosta del conducente in un bar per annotare il suo numero di targa. In quel frangente, però, sarebbe stata notata dall’uomo – un 35enne italiano – che innervosito si è diretto verso la vettura della donna iniziando a colpire il cofano con i pugni.