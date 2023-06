Anniversario dedicazione cattedrale, oggi convegno alla Terrazza Frau - Tuttoggi.info

L'iniziativa del Lions Club Spoleto è inserita nel programma della "Terrazza Due Mondi - Spazio Italmatch Chemicals"

In occasione dell’anniversario della Dedicazione della Cattedrale di Santa Maria Assunta di Spoleto (consacrata nel 1198 da Papà Innocenzo Terzo) il Lions Club vuole rendere omaggio a tale ricorrenza con un convegno. L’incontro sarà un interessante lettura della nostra amata Chiesa, dal punto di vista storico e artistico.

Oggi (martedì 27 giugno) alle ore 18,30, nella sala Don Elio Simonelli (di fianco alla Terrazza Frau, in via del Seminario), il professor Rodney Lokaj, docente di filologia italiana all’università di Enna, proporrà un intervento su Poliziano Epigrafista in morte di Filippo Lippi. Mentre il Dottor Marco Droghini, storico dell’arte, parlerà del Duomo di Spoleto come crocevia delle Arti.

L’evento che il Lions Club di Spoleto propone vuole essere un modo per ricordare tale importante anniversario e condividerlo con tutta la cittadinanza e con chiunque voglia partecipare.

