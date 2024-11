Anna e Bruno compiono 100 anni, festa a Parrano - Tuttoggi.info

Due secoli di vita. Sono quelli messi insieme da due centenari di Porano che in questi giorni hanno tagliato il traguardo dei 100 anni. Anna Ciucci e Bruno Spada sono infatti i due nuovi centenari che stabiliscono un record per il piccolo centro dell’Orvietano. Grande festa ieri, 24 novembre, per entrambi, ancora in ottime condizioni di forma e pieni di vitalità. A fare loro gli auguri tutta la comunità di Porano con in testa l’amministrazione comunale e il Sindaco Marco Conticelli che ha voluto partecipare a questo momento di festa recandosi a casa dei due cittadini per fare loro personalmente gli auguri.

Anna e Bruno compiono 100 anni, festa a Parrano

Insieme all’assessore Barbara Marinelli, il Sindaco ha donato una targa ricordo ad Anna e Bruno portando il saluto anche del vice Sindaco Fabrizio Bonino assente perché fuori sede. “La presenza nei nostri territori di persone che hanno raggiunto i 100 anni – dice Conticelli – costituisce un patrimonio di cultura e di ricordi che si tramandano e che fanno la storia delle nostre famiglie e della nostra società. Per questo – aggiunge – è necessario conservarne e rafforzarne la memoria anche attraverso progetti come quelli sui quali sta lavorando il Comune di Porano nella nuova strategia delle Aree Interne 2021-2027 rivolta all’invecchiamento attivo e all’intergenerazionalità”.