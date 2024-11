ANEMONI ANONIME _ una mostra fotografica sul tema della bellezza per la disabilità intellettiva - Tuttoggi.info

La cooperativa Spazio Famiglia opera ad Amelia dal 2013, inizialmente con una Comunità Alloggio per persone adulte con disabilità intellettiva, successivamente, dal 2019, anche con il Centro Diurno Spazio Creo, in cui vengono erogate attività socio-riabilitative per lo stesso tipo di utenza. ANEMONI ANONIME è la mostra fotografica frutto di uno dei laboratori socio-riabilitativi del Centro Diurno. Il progetto si è incentrato sulla bellezza, un tema dibattuto, controverso, continuamente messo in discussione, strettamente connesso a stereotipi socio-culturali del nostro tempo, che oggi definiscono non una, ma tante idealità.

La scelta del tema è nata dall’ipotesi che, solo chi non partecipa in modo convenzionale alla vita sociale e, per questo, non aderisce scontatamente ai codici culturali condivisi, potesse più di chiunque altro metterli in discussione. Gli ospiti del Centro, persone adulte con disabilità intellettiva, sono stati interpellati su cosa fosse per loro la bellezza e su cosa li facesse sentire belli. La fotografia è stata scelta come strumento espressivo privilegiato e come forma di comunicazione che non necessita l’utilizzo della parola: attraverso le immagini gli ospiti del Centro hanno potuto esplorare la rappresentazione di sé in modo nuovo e creativo. Non ne è emerso un modello convenzionale di bellezza, quanto un’esplorazione creativa della propria identità, che ha reso il concetto di bellezza veramente più inclusivo.

“Anemoni Anonime” vuole essere un’occasione per far partecipare ad un dibattito culturale tanto attuale e discusso chi solitamente ne è escluso, un inno alla semplicità, ironico e provocatorio, uno spunto di pensiero e un’occasione di divertimento per chi ne è stato diretto protagonista e per chi ne fruirà. La mostra finale rappresenta un momento di incontro e un’occasione di scambio e conoscenza tra disabilità e territorio, ai fini di una sempre maggiore integrazione sociale. “Anemoni Anonime” verrà inaugurata il 23 novembre alle 15:00 presso la Sala Boccarini e resterà in esposizione al Chiostro Boccarini di Amelia fino al 6 gennaio. Spazio Famiglia Soc. Coop.



Luogo: Sala e Chiostro Boccarini – Amelia (TR), Piazza Augusto Vera, 10, AMELIA, TERNI, UMBRIA