Andrea Prataiola "re" dell'Enduro Major, per il pilota tifernate è il 3° titolo italiano - Tuttoggi

Andrea Prataiola nel 1985 ha iniziato l’attività con lo sport motoristico, più precisamente il motocross, praticato fino alla fine degli anni ’90 per poi transitare all’enduro nel 1999, conquistando il 2° posto nazionale junior. Il ricco palmares annovera poi, nel 2006, il primo titolo italiano enduro sia di categoria che assoluto e nel 2007-2008 un 2° posto. Nel 2009 lo stop a causa di un brutto infortunio, che però non gli impedisce all’età di 50 anni di tornare in pista. Nel 2021 grande rientro all’insegna di prestigiose vittorie: primo in tutte e cinque le prove e conquista del secondo campionato italiano. Ed ora gran finale di stagione con quattro vittorie ed un secondo posto a Bergamo e la conquista del terzo titolo italiano.

“Un esempio di determinazione e passione per lo sport che ci rende tutti orgogliosi. – ha dichiarato l’assessore allo Sport Riccardo Carletti – Andrea Prataiola, amico di lunga data, ha sempre dimostrato di voler mettersi in gioco superando anche ostacoli ed imprevisti legati ad infortuni e incertezza del momento. Il terzo titolo italiano conquistato a Bergamo conferma infine la grande tradizione che Città di Castello può vantare da decenni nel motocross ed enduro, che ha fatto la storia del prestigioso circuito “La Trogna” e del “Motoclub Baglioni”.