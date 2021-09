Anderson saggia il PalaBarton | L’Europeo dei Block Devils

Primo giorno di allenamento con la maglia della Sir per il martello stanitense: "Felice di essere a Perugia" | L'Italia a caccia della semifinale

Primo giorno al PalaBarton per Matt Anderson. Il martello statunitense, uno dei nuovi acquisti della Sir Safety Conad Perugia, ha svolto il suo primo allenamento con i Block Devils.

Fuso orario ovviamente da smaltire per Anderson, ma tanta voglia di mettersi a disposizione del suo vecchio compagno di squadra e nuovo coach Nikola Grbic e di conoscere i suoi nuovi compagni di squadra.

Anderson: “Felice di essere a Perugia”

Ed anche le prime parole sulla sua nuova avventura italiana con la maglia di Perugia. “Sono molto felice di essere di nuovo in Italia e soprattutto di essere qui a Perugia. È sempre stata dura giocare contro Perugia ed oggi sono contento di far parte di questa squadra. Sono tornato oggi (ieri, ndr) ad allenarmi per la prima volta a tutti gli effetti ed è sempre un po’ faticoso, ma non vedo l’ora di lavorare con Nikola (Grbic, ndr), che è stato un mio vecchio compagno di squadra, di stanza e di viaggio, con il quale abbiamo una visione molto simile di come giocare a pallavolo”.

“Una squadra molto forte”

Anderson ha un’idea già chiara della sua nuova squadra: “Perugia è una squadra molto forte, e continuerà ad esserlo anche quest’anno. Tornare a giocare con Leon, con cui ho già giocato a Kazan, è stimolante, abbiamo un’impostazione molto simile sia a livello mentale che a livello di gioco. Sapere che Giannelli sarebbe venuto a Perugia è stata una grande sorpresa per me. Credevo che non avrebbe mai lasciato Trento, ma sono molto felice di averlo in squadra e penso che sia uno dei giocatori più forti in circolazione. E poi c’è Colaci contro cui ho giocato molto volte. È un avversario difficile da affrontare e quindi sono contento che sia nella mia squadra”.

Matthew ANDERSON durante Allenamento, Sir Safety Perugia presso PalaBarton Perugia IT, 14 settembre 2021. Foto: Michele Benda per Sir Volley [riferimento file: 2021-09-14/_NZ66889] Nikola GRBIC, Matthew ANDERSON durante Allenamento, Sir Safety Perugia presso PalaBarton Perugia IT, 14 settembre 2021. Foto: Michele Benda per Sir Volley [riferimento file: 2021-09-14/_NZ66783] Matthew ANDERSON durante Allenamento, Sir Safety Perugia presso PalaBarton Perugia IT, 14 settembre 2021. Foto: Michele Benda per Sir Volley [riferimento file: 2021-09-14/_NZ66708] Matthew ANDERSON durante Allenamento, Sir Safety Perugia presso PalaBarton Perugia IT, 14 settembre 2021. Foto: Michele Benda per Sir Volley [riferimento file: 2021-09-14/_ND54899]

Grande entusiasmo tra i Sirmaniaci, che il martello statunitense vuole ripagare sul campo: “Ringrazio i tifosi per tutto il supporto che mi hanno sempre dimostrato, anche quando non ero un giocatore della squadra. A tutti loro dico che sono molto felice di essere qui, di giocare per il Perugia e spero di aiutare la squadra in campionato”.

Giovedì test con Ravenna

È in programma giovedì pomeriggio (inizio del riscaldamento alle ore 16:00) il primo test amichevole del precampionato bianconero. Al PalaBarton arriva la Consar RCM Ravenna e sarà per Nikola Grbic ed il suo staff l’occasione per capire lo stato dell’arte e la bontà del lavoro fin qui svolto. Sarà anche, vista l’esiguità della rosa finora a disposizione, la “prima volta” in campo per i Block Devils che non hanno potuto finora sviluppare gioco di squadra. L’allenamento congiunto sarà svolto a porte chiuse.

L’Europeo dei Block Devils

Presto sarà a Perugia anche Ter Horst, il cui Europeo è finito contro la Serbia. Prosegue invece il torneo della Polonia di Leon.

Ma ovviamente l’attesa è tutta per il match dell’Italia di coach De Giorgi e dei Block Devils Giannelli, Ricci e Piccinelli che oggi (mercoldì, ore 16) cercano un posto tra le migliori quattro della manifestazione contro la Germania.