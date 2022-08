Ancora un’aggressione in un bar, denunciato 40enne

La vittima stava giocando a scacchi con un conoscente quando, all’improvviso, un uomo è sceso dalla propria autovettura e si è diretto verso di lui colpendolo con un violento schiaffo ad un orecchio. L’aggressore subito dopo, gli ha poi puntato contro un oggetto tagliente. La vittima, con prontezza, è però riuscita a scappare.

Il 40enne, però, armatosi di un bastone preso all’interno dell’automobile, ha inseguito la vittima senza però riuscire a raggiungerla. A quel punto l’aggressore si è diretto verso il bar mettendo in atto una serie di danneggiamenti e dandosi poi alla fuga.

La polizia di Stato ha successivamente individuato l’uomo che, in zona San Marco, circolava con la propria auto privo della cintura di sicurezza. Identificato come un cittadino straniero, classe 1982 con a carico numerosi precedenti di polizia, è stato trovato in possesso di due paia di forbici, delle quali non è riuscito a dare alcuna giustificazione sul possesso.

Il 40enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e a seguito di ulteriori accertamenti è stata riscontrata anche la posizione di irregolarità sul territorio nazionale. È stato pertanto messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Perugia per avviare le procedure della sua immediata espulsione.