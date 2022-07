Ancora una truffa del "sedicente Carabiniere", vittima una anziana ternana - Tuttoggi

Il malvivente, spacciandosi per maresciallo dell’Arma, avvisa telefonicamente la vittima che il figlio ha causato un grave incidente

Ancora una truffa ai danni di un’anziana donna residente a Terni, nella zona di Borgorivo. La tecnica utilizzata è quella ormai nota del “Sedicente Carabiniere”. Il malvivente, infatti, spacciandosi per maresciallo dell’Arma, avvisava telefonicamente la vittima che il figlio aveva causato un grave incidente stradale e pertanto richiedeva un’ingente somma di denaro quale fantomatico risarcimento alla persona investita ricoverata in Ospedale in gravi condizioni ed in pericolo di vita.

Tale somma sarebbe stata ritirata direttamente al domicilio della vittima da un altro soggetto che l’avrebbe portata direttamente in Ospedale. Puntualmente, dieci minuti dopo la chiamata, un uomo ben vestito qualificandosi come un avvocato si presentava presso l’abitazione dell’anziana signora e si faceva consegnare la somma di € 270,00, praticamente tutto il contante che si trovava nella disponibilità della vittima.