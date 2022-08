Ancora un incendio, innescato vicino al cavalcavia di San Pellegrino

I vigili del fuoco hanno arginato le fiamme nella zona di Narni, ora in corso le operazioni di bonifica

Incendio nel pomeriggio di sabato in località Ciliano, nel territorio comunale di Narni. A fuoco sterpaglia e bosco, nei pressi del cavalcavia di San Pellegrino. Forse per un mozzicone di sigaretta lanciato da un’auto. Anche se, come per il rogo di Giove, non si esclude il gesto di un piromane.

Sul posto stanno operando due squadre dei vigili del fuoco e il Dos. L’incendio è stato circoscritto e a breve si procederà con la bonifica dell’area.