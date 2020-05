Ancora sospensione notturna dell'acqua a Norcia - Tuttoggi

Non sembra migliorare del tutto per il momento la crisi idrica a Norcia. Tanto che il Comune ha emesso una nuova ordinanza, dopo la prima di venerdì, per limitare l’uso di acqua potabile.

Nella nuova ordinanza si dispone la chiusura della fornitura idrica dalle ore 00 alle ore 5 delle notti di domenica 17 e lunedì 18 maggio.

“La chiusura dell’acqua dell’altra notte – spiega il Comune di Norcia – ha già sortito piccoli miglioramenti. Ringraziamo la popolazione per la collaborazione, sensibilizzando all’uso consapevole della risorsa idrica. Si rendono però necessarie ulteriori chiusure per le prossime due notti, posticipando di un’ora la chiusura dell’acqua potabile”.

Permangono fino a nuova comunicazione il divieto utilizzo acqua per usi non domestici (irrigazione e innaffiamento di campi, orti, giardini, lavaggio di veicoli di qualsiasi genere, cortili, piazze e strade private, vivai, piantagioni, riempimento di cisterne e/o recipienti) e la chiusura delle fontanelle pubbliche.

Chi non rispetterà l’ordinanza incorrerà in una denuncia all’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.