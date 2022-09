Ancora minacce e botte ai sanitari del pronto soccorso, interviene la polizia

Nonostante le difficoltà, i poliziotti sono riusciti a contenere il 29enne con gli strumenti in dotazione e a farlo salire sull’auto di servizio per accompagnarlo in Questura.

Gli operatori sanitari, sentiti dal personale di un’altra pattuglia arrivata in supporto, hanno raccontato agli agenti che dopo essere intervenuti per prestare soccorso all’uomo, questi era andato in escandescenza, minacciandoli e insultandoli al punto da indurli a richiedere l’intervento del personale della vigilanza.

Hanno riferito che nonostante i tentativi della security di calmarlo, il 29enne aveva iniziato a spintonare i vigilantes, percuotendo al volto un infermiere che aveva tentato di fermarlo.

Gli agenti, a quel punto, dopo aver identificato l’uomo e aver constatato che era gravato da precedenti di polizia per reati di violenza sessuale, reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, lo hanno deferito all’autorità giudiziaria per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, minacce aggravate e lesioni nei confronti di personale incaricato di pubblico servizio.