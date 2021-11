Ancora giochi politici sull’ospedale di Pantalla

In Commissione regionale salta il tentativo di rendere bipartisan la mozione di indirizzo alla Giunta | E i residenti temono per il loro nosocomio

Ancora tatticismi e giochi politici sull’ospedale di Pantalla. E dopo la bocciatura in Commissione regionale degli emendamenti proposti dalle opposizioni, tanti residenti della Media Valle del Tevere vedono dense nubi nere sul cielo del nosocomio comprensoriale.

La mozione con la quale si intendono dare indicazioni alla Giunta Tesei sul futuro dell’ospedale di Pantalla, anche alla luce del nuovo Piano sanitario in fase di elaborazione, era stata rinviata dall’Aula in Commissione per cercare un accordo bipartisan, verificando la possibilità di inserire alcuni emendamenti al testo iniziale. Elementi ritenuti “vincolanti”, da parte delle opposizioni, per poter dare il proprio voto favorevole alla mozione stessa.

Le richieste delle opposizioni

Queste, in sintesi, le richieste delle opposizioni: chirurgia h24 e 7 giorni su 7; potenziamento dei servizi oltre il ripristino di quelli già esistenti prima del Covid; individuazione degli obiettivi da raggiungere; maggiore collaborazione con L’Università; restituire personale al blocco operatorio, ripristinare posti letto e i servizi per radiologie, Moc, Tac, risonanze, epatologia interventistica, gastroenterologia, dialisi e nefrologia, ortopedia protesica, oncologia medica, cardiologia, chirurgia plastica e reparto riabilitazione. E soprattutto, una previsione del ruolo dell’ospedale di Pantalla nel piano di emergenza-urgenza, vista anche la sua posizione baricentrica tra Perugia e Terni.

Il “no” della maggioranza

Elementi che vanno al di là del ruolo di indirizzo che in questa fase il Consiglio regionale può svolgere nei confronti della Giunta, secondo i consiglieri di maggioranza. Che hanno bocciato gli emendamenti, giudicati strumentali. Ritenendo al momento già sufficiente il testo della mozione per garantire un adeguato futuro all’ospedale della Media Valle del Tevere.

Giochi politici sull’ospedale

L’impressione è però che fin dall’inizio, nonostante i proclami bipartisan, sull’ospedale di Pantalla si stia giocando una partita politica fatta di tatticismi, trappoloni, scambi di accuse e rimpalli di responsabilità. Mentre i residenti attendono certezze sui servizi sanitari che il loro nosocomio potrà garantire oggi e nel futuro.