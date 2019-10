Anci Umbria, scelti i delegati per il congresso nazionale

Si è svolta l’assemblea precongressuale, durante la quale sono stati designati gli otto delegati, oltre ai due membri di diritto, i sindaci di Perugia e Terni, per l’assemblea congressuale dell’Anci nazionale di Arezzo, in programma dal 19 al 21 novembre prossimi. I delegati, a loro volta, eleggeranno, assieme ai colleghi delle altre Anci regionali, il presidente di Anci nazionale. E’ stato anche eletto un amministratore umbro che andrà a far parte del Consiglio nazionale di Anci.

Durante l’incontro è stato fatto il punto su alcune questioni aperte, come il rinnovo di un altro organismo fondamentale qual è il Cal-Consiglio delle autonomie locali e la questione del personale per le zone terremotate. Nel primo caso, il termine per la presentazione delle liste è stato prorogato al prossimo 15 novembre, mentre la data delle elezioni è stata fissata per il 30 novembre.

Nel secondo caso, il tema sarà affrontato domani, a Roma. In particolare, il presidente di Anci Umbria, insieme ai presidenti delle altre Anci regionali coinvolte e ai rappresentanti regionali della cabina di regia per il terremoto, di cui il sindaco di Norcia fa parte, verificherà la possibilità di una diversa ripartizione del personale. All’incontro saranno presenti anche rappresentanti di Anci nazionale e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il gruppo di lavoro di Anci ha predisposto un documento condiviso che sarà, poi, presentato al Commissario per la Ricostruzione Piero Farabollini e al Capo Dipartimento Protezione Civile Angelo Borrelli.

I delegati eletti, a maggioranza, oltre ai sindaci di Perugia e Terni (Romizi e Latini) membri di diritto, sono: i sindaci di Narni, Montecchio, Assisi, Gualdo Tadino, Monte Santa Maria Tiberina, Bastia Umbra, San Gemini, Castel Ritaldi. Il sindaco che andrà a far parte del Consiglio nazionale di Anci è quello di Norcia, Nicola Alemanno.

