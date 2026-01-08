Anci Umbria, Gori e Ranieri in udienza da Papa Leone XIV - Tuttoggi.info

Anche Federico Gori e Silvio Ranieri, rispettivamente, presidente e segretario generale di Anci Umbria, hanno preso parte all’udienza speciale che Papa Leone XIV ha concesso nei giorni scorsi ad una delegazione dell’Associazione composta da sindaci di ogni parte d’Italia e dai rappresentanti di numerose Anci regionali, svoltasi nella sala Clementina in Città del Vaticano.

“È stato un momento di grande intensità e valore simbolico, – ha commentato Federico Gori – ricco di umanità e profondamente significativo per chi è quotidianamente è impegnato al servizio delle comunità locali. Un incontro capace di lasciare il segno, quello con Papa Leone XIV. Un’esperienza che ha richiamato con forza il senso di responsabilità verso gli altri, il valore della vicinanza, dell’ascolto e della cura verso chi è più fragile. Un invito chiaro a non voltarsi mai dall’altra parte, ma a farsi presenza concreta, a camminare accanto alle persone e alle comunità, dando senso alle scelte quotidiane e all’impegno pubblico”.

Nel suo intervento, il Santo Padre ha sottolineato come oggi, più che mai, sia necessario essere presenti per contrastare la solitudine di una popolazione che invecchia, rafforzando i legami sociali e il ruolo delle istituzioni territoriali come presìdi di prossimità. Ha inoltre richiamato l’attenzione sull’urgenza di contrastare fenomeni che minano la coesione sociale, tra cui il gioco d’azzardo, evidenziandone le ricadute drammatiche sulle persone, sulle famiglie e sulle comunità.

“Un messaggio forte e attuale – ha concluso il presidente Gori – che interpella direttamente amministratori e istituzioni, chiamati a rinnovare ogni giorno il proprio impegno per il bene comune. Continuiamo a pregare insieme per la pace, per gli ultimi e per le nostre comunità, soprattutto quelle più marginali, affinché nessuno si senta solo e ogni voce possa essere ascoltata”.



