“Anch’io sono la protezione civile”, il campus a Fossato di Vico

Nella sede della Misericordia istituito un vero e proprio campo base con 32 ragazzi tra 10 e 16 anni

A partire dal 2007 il Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le Regioni e

gli altri enti di volontariato, ha investito le proprie risorse per la realizzazione dell’iniziativa

rivolta ai ragazzi di tutto il territorio nazionale. Nascono così, oramai quasi un ventennio fa,

i campi estivi “Anch’io sono la protezione civile”.

L’obiettivo di questo importante progetto consiste nella diffusione delle buone pratiche, al

fine di tutelare il patrimonio naturalistico ma, soprattutto, di avvicinare i “più piccoli” al

mondo della protezione civile; con l’intento di educare già dalla tenera età a una

cittadinanza attiva.

I ragazzi coinvolti, in questi anni, sono stati circa quarantamila.

Il focus principale, che ispira i campi estivi, è incentrato circa la formazione attraverso il

divertimento.

Le attività proposte, infatti, prevedono sia momenti ludici, sia momenti educativo-formativi

riguardanti la conoscenza del sistema di protezione civile, della legalità e della disabilità.

“Anch’io sono la protezione civile” approda nel piccolo comune di Fossato di Vico

nell’estate 2018 grazie al desiderio della Confraternita di Misericordia di Fossato di Vico di

offrire questo importante servizio ai ragazzi tra i 10 e i 16 anni; residenti nel comune e nelle

zone limitrofe.

Il successo riscontrato dalla prima edizione ha aperto la strada ai campus estivi degli anni

successivi.

Quest’estate, alche, i ragazzi del comune di Fossato di Vico, hanno potuto nuovamente

prendere parte ad un’intera settimana di attività ludico-formative a tema “protezione civile”.

Dall’8 al 13 luglio 2024, infatti, presso la sede della Misericordia di Fossato di Vico è stato

allestito un vero e proprio campo base.

I partecipanti sono 32 ragazzi/e con età compresa tra i 10 e i 16 anni.

Fossato, dunque, ha la fortuna di ospitare uno dei 270 campus distribuiti su tutto il

territorio italiano.

Ciascuna giornata è caratterizzata da incontri con coloro che quotidianamente prestano il

proprio servizio a favore della comunità, quali Vigili del fuoco, Polizia di stato, Carabinieri

forestali, Guardia di Finanza, CAI, ecc.

I bambini avranno modo di porre domande circa il quotidiano lavoro di questi

professionisti, potendo interagire con loro in setting adeguati a suscitare interesse e

curiosità verso l’attività proposta.

Eppure, la formazione dei più piccoli non si “limita” all’incontro con questi “illustri ospiti”.

Durante il campus estivo, poiché una delle attività identitarie della Misericordia di Fossato

di Vico consiste nel supporto e nella formazione sanitaria (BLSD, primo soccorso, PTC…), i

ragazzi verranno coinvolti in gare di BLSD per poter imparare le tecniche di rianimazione

cardiopolmonare e di disostruzione delle vie aeree.

Nell’ultima giornata del campus, si sposterà il focus sul tema della disabilità per

sensibilizzare i più piccoli all’importanza dell’inclusione dell’altro e dell’accettazione delle

differenze.

Per questo importante “momento” gli educatori e gli animatori del campo estivo di Fossato

di Vico hanno invitato l’ENS (Ente Nazionale Sordi) a portare la propria testimonianza.

Fossato di Vico ha avuto il piacere di poter “mostrare” il proprio operato a Erika Monaco,

rappresentante della Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia; venuta in visita nella

giornata di mercoledì.

Si giunti oramai alla quarta edizione del campo scuola “Anch’io sono la protezione civile”,

in quanto la Misericordia di Fossato di Vico ogni anno risponde vigorosamente a

quest’iniziativa.

Non si tratta soltanto di un contributo fondamentale per il sostegno alle funzioni genitoriali

ma, è soprattutto un tassello irrinunciabile al fine di intessere un tessuto educativo

indispensabile per poter far crescere i nostri giovani come cittadini attivi e sensibili verso la

propria comunità.

I frutti di questo progetto sono già visibili, poiché tra gli educatori del campus, svoltosi a

Fossato di vico, c’erano moltissimi dei ragazzi che sei anni fa parteciparono alla prima

edizione.

Questo è in risultato fondamentale per un’associazione che desidera continuare nel suo

impegnativo cammino di sostegno al proprio territorio, volendo soprattutto investire nelle

risorse umane che esso offre; per poter avere degli “eredi” che mantengano, migliorino,

innovino quanto iniziato oltre venticinque anni fa dai “più anziani”.



Misericordia di Fossato di Vico