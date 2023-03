Amore tossico e dipendenza da droghe, gli studenti del classico incontrano gli esperti

L’aiuto della psicologia

Nel corso del progetto l’associazione si è avvalsa anche di molteplici esperti tra cui Susanna Spaccatini, psicologa e psicoterapeuta, che ha tenuto l’incontro dello scorso sabato. “Ero già entrata nelle scuole primarie attraverso gli sportelli di ascolto ed i laboratori di educazione integrata, ma questa è stata una bella opportunità per contattare gli adolescenti. I ragazzi hanno partecipato con interesse – ha commentato la dottoressa – e devo dire che sembravano molto informati su ciò che potesse essere funzionale o disfunzionale in una relazione sapendo spiegare concetti come il ghosting, il gaslighting o il love bombing, tutti segnali di relazioni tossiche. Inoltre hanno anche accolto un’esperienza sui limiti e confini mettendosi in gioco in prima persona davanti ai compagni”.

Dipendenza da droghe

Oltre alla dottoressa hanno preso parte al progetto anche Gianna Autullo, psichiatra e psicoterapeuta, che ha tenuto l’incontro Giovani e dipendenze: capirle per sconfiggerle, la comunità incontro Onlus di Amelia con l’incontro Dipendenze e aiuto: come l’altro può aiutarci e Giulio Trivelli, psicologo e sociologo clinico, che terrà i prossimi due appuntamenti in programma dal titolo Giovani e droghe: cause, conseguenze e prevenzione. “La nostra associazione – conclude Marzia Latini – ha fatto diverse esperienze con molte realtà. Questa ci ha sorpreso particolarmente, in quanto siamo andati a toccare dei temi attuali che spesso coinvolgono i giovani e siamo notevolmente soddisfatti perché i ragazzi hanno risposto positivamente e con molto interesse a questa inedita iniziativa”. Alla fine di questa esperienza inoltre gli studenti del primo F saranno chiamati a progettare e realizzare con i ragazzi del Leo Club Terni un service legato alla tematica affrontata nel corso degli 8 incontri. Insomma un progetto unico fatto da giovani per giovani.