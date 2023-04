Ammodernamento ufficio postale di Alviano: i cittadini potranno recarsi a Guardea per tutti i servizi - Tuttoggi.info

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di Alviano la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Guardea, in via Vittorio Emanuele 157, rispettando il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 08.20 alle 13.45; il sabato fino le 12.45. Nella sede è a disposizione anche un ATM Postamat, attivo sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24, per i prelievi di denaro contante e per tutte le operazioni consentite.