Amministrative Valtopina, Baldini è pronto: ecco la lista

La difficile congiuntura

“In un momento storico difficile, segnato da più di due anni di pandemia dovuta al Covid-19, da una grave crisi economica e sociale, da rincari di bollette, carburante e beni di prima necessità, dalle conseguenze della guerra sempre più pesanti anche nel nostro territorio, alla guida del Comune serve un gruppo capace e unito, dove non ci sia spazio per personalismi e interessi particolari, in grado di offrire certezze e non facili promesse“.

La squadra

“L’obiettivo – sostengono i componenti della lista – è costruire una squadra forte che, dopo mesi di ingiusto commissariamento del Comune, in cui il nostro paese ha perso peso e opportunità strategiche per il futuro, sappia ridare a Valtopina dignità e slancio, assicurando un governo efficiente, capace e produttivo per i prossimi cinque anni”.

Il programma

“Il programma che stiamo mettendo a punto e che verrà presentato nei prossimi giorni – sottolineano – è frutto di un ampio confronto ed è nato raccogliendo le istanze e i bisogni dei cittadini. Non si tratta di un libro dei sogni, non proporrà facili promesse, ma azioni concrete ed effettivamente realizzabili. Un progetto aperto a quanti hanno davvero a cuore il futuro del nostro paese, che porteremo avanti insieme, con dedizione, competenza e spirito di servizio, all’insegna del dialogo costante, della lealtà e del rispetto reciproco, del bene comune e dell’amore per Valtopina”.

La lista

ECCO LA LISTA DEI CANDIDATI: Lodovico Baldini, candidato sindaco, nato a Foligno il 06/10/1963, funzionario sanitario; Luca Azzarelli, nato a Perugia il 04/07/1994, studente; Vania Balducci, nata a Foligno il 22/07/1968, addetta alle pulizie; Antonio Bianchini, nato a Foligno il 13/06/1955, pensionato; Dino Mancinelli, nato a Valtopina il 18/02/1964, infermiere; Nellì Magda Marasca, nata a Foligno il 09/10/1963, insegnante; Cesare Ninassi, nato a Foligno il 22/05/1964, medico veterinario; Andrea Papi, nato a Foligno il 27/03/1961, impiegato; Fabrizio Picchiarelli, nato a Foligno il 07/90/1978, operaio; Angelo Piccotti, nato a Foligno il 01/03/1967, avvocato; Diego Pompei, nato a Foligno il 19/02/1988, operaio.