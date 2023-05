Amministrative, urne aperte: maxi test prima del 2024 | Affluenza giù

Occhi puntati su Terni, ma anche su Umbertide e Corciano

Urne aperte nei sette comuni al voto per il turno di elezioni amministrative del 2023, sei in provincia di Perugia e uno a Terni, dove va al voto proprio il capoluogo. Si vota oggi, domenica 14 maggio, dalle 7 alle 23 e lunedì 15 maggio, dalle 7 alle 15, poi inizieranno gli scrutini. Si diceva di sette sfide: Terni, Corciano e Umbertide sono i comuni sopra i 15mila abitanti, nei quali è prevista l’eventualità del secondo turno. Passignano sul Trasimeno, Monte Santa Maria Tiberina, Trevi, Cannara sono le altre città, dove il vincitore sarà deciso da una sfida secca, all’ultimo voto.

L’affluenza

A Terni l’affluenza, nel rilevamento delle 12, scende. L’11,91 per cento gli elettori che si sono recati alle urne, contro i 18,48 della precedente tornata. Scende anche in provincia di Perugia l’affluenza, dove la media dei sei comuni interessati al voto ha fatto segnare 14,31 per cento alle urne contro il 19,34 delle passate comunali.

Le prove generali prima del 2024

Al voto sono chiamati circa 130mila umbri. Una grande prova generale, senza dubbio, prima del 2024, l’anno in cui tutti gli schieramenti saranno chiamati a delle sfide impegnative. Si voterà infatti per le Europee, per il rinnovo dei sindaci di città come Perugia e Foligno e poi, in autunno, per la Regione. Quello del 2023 è l’ultima prova ufficiale, prima dell’esame di maturità per le forze in campo.

Qui Terni

Tutte le sfide in campo hanno una peculiarità e per questo dovranno essere osservate con attenzione. Partendo da Terni, qui il centrodestra ha cambiato il candidato sindaco, sostituendo il primo cittadino uscente Latini, in quota Lega, per uno, Orlando Masselli, di Fdi che era assessore di Latini stesso. Il risultato del centrodestra, anche il suo eventuale passaggio al primo turno o il ricorso al ballottaggio, dirà se la mossa è stata apprezzata. Sui fronti opposti c’è l’incognita Stefano Bandecchi e quello che resta del ‘campo largo’, ovvero il centrosinistra di Josè Maria Kenny o la coalizione dei Cinque stelle con Claudio Fiorelli. In un eventuale ballottaggio, chi di questi tre andrà a sfidare il centrodestra dirà molto della politica dei prossimi mesi.

Corciano e Umbertide

A Corciano la situazione presenta meno variabili. I pronostici sono per Lorenzo Pierotti, il candidato del centrosinistra con il Terzo polo. Centrodestra a sostegno di Daniele Padovano e Cinque stelle con Chiara Fioroni. A Umbertide, terzo comune sopra i 15mila abitanti, centrodestra compatto sul sindaco uscente Luca Carizia. Centrosinistra spacchettato: il Pd con Sauro Anniboletti (benedetto dalla Schlein nei giorni scorsi), Corrente di Federico Rondoni, Patto 23 di Roberta Nenni, M5S con il consigliere uscente Giampaolo Conti e Libera il futuro di Giacomo Tosti.

Trevi, Passignano, Monte Santa Maria Tiberina e Cannara

A Trevi due candidati: Giuseppe Rosichetti per il centrosinistra, erede di Bernardino Sperandio. Il centrodestra ha il funzionario Consip Ferdinando Gemma. A Passignano sul Trasimeno il sindaco uscente di centrosinistra, Sandro Pasquali, deve vedersela con l’ex sindaco Ermanno Rossi. A Monte Santa Maria Tiberina sindaca uscente Letizia Michelini contro Francesco Algeri Rignanese. A Cannara si scontra il sindaco uscente Fabrizio Gareggia contro Alessia Sirci.