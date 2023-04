Amministrative Trevi, il saluto dell'assessora uscente Moccoli

L’appello per la politica

“Negli scatti sui social ci sono momenti che rimarranno scolpiti per sempre nella mia mente… innumerevoli sono state le emozioni, le preoccupazioni, le gioie e i dolori che ho attraversato in questi anni: un groviglio di sentimenti e di aspettative, di successi e di delusioni… che mi hanno insegnato come l’unico modo per realizzare il desiderio di migliorare le cose sia la partecipazione! Interessiamoci di politica, informiamoci sulla politica, impariamo ad approfondire quello che succede, a farci una opinione, a studiare le questioni, ad ascoltare i consigli di chi ha più esperienza, a confrontarci con chi ha un’idea diversa dalla nostra. Niente succede per caso: ogni cambiamento, ogni risultato, ogni fallimento ha dietro anni di lavoro, fatica, militanza, condivisione… “Ogni persona che incontri è migliore di te in qualcosa; in quella cosa impara.” Io ho imparato tanto! Auguro ai nuovi amministratori di imparare altrettanto e di impegnarsi al servizio esclusivo della comunità’, per il bene COMUNE! Buona campagna elettorale”.

Moccoli, insieme a Paolo Pallucchi, hanno deciso di non ricandidarsi.