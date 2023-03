Amministrative, Roberta Nanni candidato sindaco di Patto23

Salgono a 5 i candidati a sindaco di Umbertide per le prossime elezioni amministrative del 14-15 maggio, Patto23 "Un nome di rottura"

Salgono a 5 i candidati a sindaco di Umbertide per le prossime elezioni amministrative del 14-15 maggio. Questa mattina (29 marzo) è arrivato l’annuncio di della Coalizione Liberaldemocratica, Riformista e Progressista Patto23, che si presenterà con Roberta Nanni, ortottista e assistente in Oftalmologia, oltre che protagonista della vita sociale umbertidese.

“Roberta è la persona che ha creduto sin dall’inizio nel progetto di Patto23, – fanno sapere dalla sede – ponendo le basi per un percorso inclusivo e aperto a tutta la cittadinanza. Una candidatura di rottura con tutti gli schemi esistenti, diretta a costruire insieme una Comunità attiva e libera, capace di interrompere il declino che Umbertide vive da troppo tempo e restituire una visione del futuro alla nostra città. Ci batteremo al suo fianco, giorno dopo giorno, per portare al centro del dibattito le esigenze e i problemi che gli umbertidesi vivono, con l’obiettivo di rendere la nostra casa un punto di riferimento per tutto l’Alto Tevere”.