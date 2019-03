Amministrative Gubbio, centrodestra presenta il suo candidato Marzio Presciutti Cinti

E’ stato presentato questa mattina, all’Hotel Beniamino Ubaldi, il candidato sindaco del centrodestra per le prossime amministrative del 26 maggio. Con la lista civica “Gubbio Rinasce Riparte Rilancia”, sostenuta da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia l’imprenditore 41enne Marzio Presciutti Cinti (nella foto al centro) si è detto pronto ad “accettare il peso della candidatura a sindaco di Gubbio”.

“L’ho fatto per amore, ma anche per dovere e rispetto nei confronti di tutti quei concittadini che aspirano ad un cambiamento. – ha dichiarato – Lo faremo con capacità manageriale e imprenditoriale, perché è così che si amministrano oggi i Comuni. Lo faremo ascoltando tutti, con la massima apertura, perché è così che si fa la buona politica“.

Quando vinceremo le elezioni comunali, inizieremo subito un dialogo con agricoltori, artigiani, imprenditori, albergatori, ristoratori, commercianti, per mettere a sistema i tanti giacimenti di valore presenti nel nostro territorio. L’amministrazione comunale ha il dovere di intervenire per favorire la costruzione e la promozione delle filiere produttive fondate sulle specificità del nostro territorio, e di creare una seria ed efficiente politica di incoming turistico, raccontando come si deve quanto meraviglioso è il nostro territorio

“Metteremo il cittadino davvero al centro della nostra attività, – ha sottolineato Cinti Presciutti, “scortato” dall’onorevole Emanuele Prisco (Fd’I), l’onorevole Virginio Caparvi (Lega) e il consigliere regionale Roberto Morroni (FI) – Offriremo maggior sicurezza, presenza sul territorio, videosorveglianza, non solo nel centro, ma soprattutto nelle periferie spesso colpite da furti in casa. Offriremo competente vicinanza anche a tutti quelli che, purtroppo, si trovano schiacciati dalla crisi economica, dai mutui bancari, aprendo uno sportello pubblico di ascolto e consulenza professionale gratuita per tutti”.

