Amministrative a Otricoli, sfida tra Liberati e Papi - Tuttoggi

Per le Elezioni Amministrative di Otricoli si sono candidati Antonio Liberati (Certezza e Futuro) e Luca Papi (Nuova Otricoli)

Elezioni Amministrative del 3 e 4 ottobre 2021: anche Otricoli è chiamata a votare per eleggere il sindaco e il consiglio comunale.

Due le liste: Certezza e Futuro, che appoggia l’attuale sindaco, Antonio Liberati; Nuova Otricoli, a sostegno di Luca Papi, alla sua prima esperienza politica e amministrativa.

Certezza e Futuro – candidato sindaco Antonio Liberati

Certezza e Futuro aspira, in primis, a consolidare il benessere sociale, culturale ed economico degli otricolani. Al centro del programma elettorale, nello specifico, i servizi volti ai giovani e alla “terza età”: a vantaggio dei primi l’interesse, da parte di Certezza e Futuro, verso l’istruzione, le politiche giovanili, la cultura, il turismo e lo sport; a favore dei più anziani, invece, l’impegno per un’associazionismo sano, attraverso, ad esempio, l’utilizzo gratuito dei locali comunali. Particolare attenzione, poi, all’ambiente e al territorio, al perfezionamento delle opere pubbliche.

I candidati della lista: Donatella Leonelli, Martina Pampaglini, Eligio Marazza, Maurizio Moschella, Andrea Pagliaro, Francesca Lazzarini, Gianni Cifoletti, Giorgio Fontana, Chiara Pesca, Daniele Montini.

Nuova Otricoli – candidato sindaco Luca Papi

Nuova Otricoli intende interessarsi in modo particolare ai cittadini più vulnerabili, ai disabili alle famiglie. Sul tema lavoro la lista mira a garantire interventi per l’imprenditoria giovanile e per il collocamento occupazionale, anche attraverso corsi di formazione professionale e tirocini. In posizione di rilievo, oltre a ciò, il turismo, la cultura, la promozione del territorio, all’insegna dello sviluppo socio-economico di Otricoli. E ancora i giovani, la scuola, lo sport. Il tutto in un ambiente sicuro, con una viabilità e una mobilità sostenibile.

La lista: Luisiana Stinchelli, Fabrizio Beccaccioli, Gianni Pierdonati, Matteo Masini, Maura Manili, Veronica Forti, Lorena Filipponi, Luca Fabbri, Flavio Costanzi, Giorgia Bacocco.