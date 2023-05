Amministrative 2024, ecco la "gamba moderata" del centrodestra

Convegno con gli operatori sanitari e le loro testimonianze

Un percorso che traguarda le elezioni 2024 alle quali presentarsi come gamba moderata del centrodestra. A questo puntano Lorenzo Schiarea (Più in alto) e Domenico Lini (Foligno al centro) che mercoledì mattina hanno presentato il convegno “Sanità nel territorio – testimonianze e proposte di operatori sanitari“. Un convegno, in agenda il prossimo 27 maggio alle 16 al City Hotel che è il primo di una serie di iniziative programmatiche che hanno intenzione di affrontare. Insieme a loro, alla presentazione, Nilo Arcudi, il padre nobile di questa operazione. Più in Alto e Foligno al centro (che in consiglio conta anche Michele Bortoletti, hanno aderito a Umbria civica.

L’inizio di un percorso”

“Si tratta dell’inizio di un percorso politico e di un confronto e partecipazione con la cittadinanza – ha detto Schiarea – la sanità è il tema da cui partiamo ma ce ne saranno anche altri“. Arcudi ci va dritto, contestualizzando l’operazione all’interno della federazione di movimenti civici. E poi su Foligno: “E’ iniziato un percorso che traguarda le amministrative del 2024, per mettere insieme una proposta politica per costruire un’area di centro, moderata e riformista, competitiva. Speriamo in un risultato a due cifre. Lo facciamo attraverso un percorso programmatico in una città come Foligno, terza dell’Umbria, e in grado di definire il futuro della regione. E’ l’inizio di un percorso che speriamo tante associazioni, aree e mondi possano guardare con attenzione e iniziare a costruirlo”.

“Foligno al centro è nata quando fui costretto ad andarmene dalla Lega”

“Foligno al centro – ha detto Lini – nasce quando sono stato costretto ad andarmene dalla Lega. C’è stata una grande attenzione alla nostra vittoria e aspettative per un cambio epocale che difficilmente si verifica. C’è sempre la transizione da un passaggio all’altro. Un passaggio che serve per valutare le cose fatte bene o meno. Ecco perché gli incontri sulla sanità, tra testimonianze e proposte che vogliamo concretizzare con un confronto attivo“. I professionisti che interverranno saranno sollecitati su alcuni temi, dal Terzo polo ospdaliero al ruolo delle farmacie comunali, dal ruolo del privato fino alla telemedicina.

Giudizio positivo sul sindaco

“Il nostro obiettivo – ha proseguito Schiarea – è allargare le maglie per una partecipazione attiva nei cittadini, per chi non si riconosce in un partito, determinati mondi e sensibilità politiche. Il civismo riscontra un gradimento da parte dei cittadini. La necessità è combattere l’astensione”. Arcudi conclude con chiarezza, che svela meglio i posizionamenti: “Abbiamo un giudizio positivo sul sindaco di Foligno ma le dinamiche oggi sono diverse e si deve riorganizzare l’offerta politica. L’esperienza civica di Foligno sarà decisiva e siamo fiduciosi di essere la gamba moderata e civica della coalizione”.