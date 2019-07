Amichevoli estive, un buon Perugia punito dall’ex Mancini | Roma passa 3-1 al “Curi”

Non ha per niente sfigurato il Perugia di Oddo, nonostante la sconfitta per 3-1, nella prima prestigiosa amichevole della stagione contro la Roma di Fonseca. I Grifoni, ancora in fase di rodaggio, sono apparsi sicuramente più pimpanti nel primo tempo, subendo molto di più il pressing degli ospiti nella ripresa. Il match di lusso al “Curi” è stata anche l’occasione per presentare alla Nord la rosa della nuova squadra 2019/2020, con i tifosi che hanno scandito con i loro applausi i nomi dei giocatori.

La partita. I giallorossi partono forte e all’8′ vanno subito in vantaggio con Dzeko, che anticipa il difensore sull’assist di Perotti. Al 21′ arriva il raddoppio degli ospiti con il tap-in dell’ex Mancini a porta vuota (complice l’errore in uscita del portiere Vicario). Il Perugia accorcia le distanze al 35′: un rimpallo in area favorisce Iemmello, che trafigge Mirante sulla sua sinistra.

Nella ripresa comincia il duello Schick-Vicario, con il portiere biancorosso che si riscatta con interventi prodigiosi in ben due occasioni create dal ceco, al 52′ e 56.’ Anche la Roma offre il gran caldo e col passare dei minuti cala vistosamente. Ne approfittano subito i grifoni al 75′: Mancini perde palla a centrocampo e innesca il contropiede biancorosso che manda in rete Melchiorri. L’attaccante è però in fuorigioco. Un minuto dopo il Perugia è ancora pericoloso sempre con Melchiorri, che chiama alla gran parata Pau Lopez, Manconi si avventa sulla palla per ribadirla in rete ma Nzonzi lo ostacola all’ultimo secondo. Al 90′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla sinistra arriva il colpo di testa di Mancini che sigla la sua doppietta personale e il finale 3-1.

Tabellino

Perugia (titolari): Vicario, Rosi, Gyomber, Sgarbi, Di Chiara, Falzerano, Carraro, Dragomir, Fernandes, Buonaiuto, Iemmello. All. Massimo Oddo

Roma (titolari): Mirante, Florenzi, Mancini, Fazio, Spinazzola, Diawara, Pellegrini; Ünder, Zaniolo, Perotti, Dzeko. All. Paulo Fonseca

Reti: 8′ Dzeko (R), 21′ Mancini (R), 35′ Iemmello (P), 90′ Mancini (R)

Arbitro: Ermanno Feliciani di Teramo

