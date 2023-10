“America Giovani”, Federica Borzone tra i neo laureati eccellenti

Dopo il prestigioso riconoscimento ricevuta a Palazzo Gallenga dal rettore dell'Università per Stranieri prof. De Cesaris

Premio “America Giovani” per Federica Borzone, neo laureata all’Università per Stranieri di Perugia. Il prestigioso riconoscimento viene assegnato ogni anno a giovani talenti italiani che si sono distinti per meriti accademici e contributi alla cultura italiana a livello internazionale.

I vincitori del “Premio America Giovani” sono stati selezionati dalla Fondazione Italia – Usa attraverso un algoritmo basato su complessi e rigorosi parametri di valutazione del loro talento accademico, tra cui il punteggio di laurea, l’età di conseguimento del titolo, la media degli esami, la data della sessione di laurea, il curriculum e altre valutazioni comparative.

Il rettore dell’Università per Stranieri di Perugia, prof. Valerio De Cesaris, ha ricevuto la neolaureata a Palazzo Gallenga. Federica Borzone ha espresso la sua soddisfazione per questo importante riconoscimento e ha avuto l’opportunità di scambiare col rettore De Cesaris qualche riflessione sull’importanza dell’alta formazione per stare al passo con il mercato del lavoro.

“Questo riconoscimento conferma il notevole livello accademico del nostro Ateneo – ha commentato il rettore Valerio De Cesaris – e ci spinge a migliorare costantemente la formazione e la ricerca scientifica, per garantire sempre più opportunità e prospettive ai nostri studenti”.

Il percorso di formazione di Federica Borzone

La cerimonia di premiazione si è svolta a Roma presso la Camera dei deputati, dove la giovane talentuosa ventottenne, di origine partenopea, ha ricevuto questo riconoscimento di grande prestigio insieme agli altri premiati del nostro Paese.

Borzone ha completato la sua formazione presso l’Università per Stranieri di Perugia, distinguendosi nel corso del suo viaggio accademico. Ha discusso una tesi magistrale dal titolo “Reddito di base per una società sostenibile: Da una società produttiva a una inclusiva” sotto la guida dei docenti Carlo Simon Belli e Roberto Giuffrida. Inoltre, ha conseguito con successo il Master in IBIC della Stranieri, che le ha permesso di approfondire tematiche innovative e di interagire con importanti realtà economiche del territorio nazionale.

La borsa di studio

Oltre alla pergamena di premiazione, Federica Borzone ha ricevuto una borsa di studio a copertura totale, che le consentirà di partecipare gratuitamente al master online esclusivo della Fondazione Italia USA in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”. Questo prestigioso master è diretto dalla prof.ssa Stefania Giannini, già ministro dell’Istruzione rettrice dell’Università per Stranieri di Perugia e attuale vicedirettore generale dell’Unesco, con un panel didattico composto da oltre 35 docenti di fama internazionale, nonché con il supporto del ministro dell’Università e della Ricerca. Il presidente del Master è l’ambasciatore Umberto Vattani, presidente di Venice International University e già segretario generale del Ministero degli Esteri.