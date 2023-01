Amelia si promuove in radio: il sindaco Pernazza a Radio Kiss Kiss - Tuttoggi

“Nella parte alta della città – ha dichiarato il sindaco di Amelia – si trovano le cisterne romane. E ancora, il fiume Rio Grande, le dighe. Poi boschi, 250 km di sentieri, cascate, reperti archeologici (la statua del Germanico) e rievocazioni storiche come il Palio dei Colombi, in cui oltre mille figuranti sfilano per le vie delle città”.

Infine un passaggio sulle specialità gastronomiche. Amelia è nota, dai tempi dei Romani, per i fichi, il vino, l’olio extravergine di oliva; ma il vero piatto forte è il gustoso “Piccionaccio alla leccarda”.