Amelia, la Regione Umbria finanzia con 3 milioni il completamento della variante alla Sr 205 Amerina - Tuttoggi.info

La Regione Umbria ha finanziato con 3 milioni di euro il completamento della variante alla Sr 205 Amerina.

A darne notizia il sindaco di Amelia, Laura Pernazza. “Un sentito ringraziamento alla Regione e all’assessore regionale alle Infrastrutture Enrico Melasecche per l’impegno su una strada importante”, dichiara il sindaco. “La strada consentirà ai futuri utenti del nuovo ospedale provenienti da Orte, Lugnano in Teverina, Giove, Porchiano, e da alcune zone di Amelia, di evitare l’attraversamento della città”.

“Il riavvio del progetto grazie ai fondi regionali è importante, anche perché il fermo dell’opera rischiava di far sorgere problemi sia per il cantiere che per i residenti della zona“. Il finanziamento, secondo quanto riferito, coprirà i costi rimanenti, che riguardano circa il 20-30% della lunghezza totale calcolata in 1 chilometro e 700 metri, di cui una parte ancora da realizzare.

Fra i lavori da eseguire il ripristino dello stato dei luoghi ai fini della cantierabilità, la realizzazione del tratto tra la rotatoria del cimitero e l’innesto sulla Sr 205, alcune opere di recupero, consolidamento e fondazione stradale, la sistemazione del ritrovamento archeologico, la bitumatura e le opere di sicurezza. “Alle risorse per la 205 – sottolinea infine Laura Pernazza – si aggiungono, sempre dalla Regione, altri 2 milioni e mezzo di euro per la rotonda di accesso al nuovo ospedale comprensoriale”.