Amelia, in fiamme la falegnameria della Comunità Incontro - Tuttoggi.info

Vigili del fuoco in azione nel tardo pomeriggio di sabato 27 luglio ad Amelia per un incendio che ha interessato alcuni locali della Comunità Incontro. L’allarme è scattato poco dopo le 19: le fiamme hanno interessato un laboratorio artigianale, per la precisione un locale falegameria di circa 80 mq.

A bruciare sono stati legname vario, le finestre in pvc e i lucernari in vetro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Amelia, con anche due funzionari dal comando di Terni, un ingegnere, un ispettore e il capo distaccamento di Amelia, oltre ai carabinieri della stazione di Montecchio ed i carabinieri forestali di Acquasparta.