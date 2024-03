Amelia, a palazzo Petrignani il concerto organizzato da Unitre - Tuttoggi.info

Con il “Concerto per le Tre età , fra pianoforte e chitarra” l’Unitre di Amelia congederà gli allievi per le vacanze di Pasqua.

Con il “Concerto per le Tre età , fra pianoforte e chitarra” l’Unitre di Amelia congederà gli allievi per le vacanze di Pasqua. Domani, mercoledì 27 marzo, alle 16, nella sala dello Zodiaco di palazzo Petrignani, Giulio Castrica con Cesare Tiroli e la Tifernum Guitar Ensemble dalla “Scuola Giacomo Puccini” di Città di Castello terranno il concerto ad ingresso libero. Il chitarrista tuderte, già direttore artistico del Todi Arte Festival 2011 e 2012, insieme al pianista tifernate ed all’ensemble, eseguiranno musiche di Vivaldi, di Rodrigo con il “Concierto de Aranjuez”, Falla e altri brani di autori famosi. Il duo, formatosi presso la scuola Puccini dove entrambi sono docenti e dove sono iscritti gli allievi del maestro Castrica che negli anni hanno portato oltre 70 concorsi nazionali ed internazionali in bacheca, condivide sia la musica classica che la musica rock progressive, genere quest’ultimo che sarà l’anima di un progetto in collaborazione con l’associazione La casa degli artisti di Francesco Minelli che sarà annunciato il 28 marzo. L’evento è organizzato dalla sede Unitre di Amelia con il patrocinio del Comune di Amelia.