Amelia, 35 casi Covid | Chiuso museo civico di Amelia - Tuttoggi

Cinque sono invece le guarigioni

Da oggi è chiuso fino a nuove disposizioni il, museo civico di Amelia. Ne dà notizia il sindaco, Laura Pernazza che ha assunto la decisione in ottemperanza al nuovo dpcm governativo per cercare di limitare il contagio da covid-19.

Museo attivo sui social

Il museo, informa sempre il sindaco, continuerà ad essere attivo sui suoi canali social e internet. Intanto il sindaco Pernazza coglie anche l’occasione per fare il punto della situazione dell’epidemia ad Amelia.

35 casi ad Amelia

I casi totali, in attesa del nuovo bollettino regionale, sono 35, con tre nuove positività, tutte appartenenti allo stesso nucleo famigliare e in buono stato di salute. Cinque sono invece le ordinanze di revoca per avvenuta guarigione. Sempre il sindaco ricorda agli esercizi commerciali di affiggere all’esterno del negozio il numero massimo di persone che si possono accoglier, tenendo conto che il parametro è fissato in 13.3mq a persona.