Alvini: "Grazie Grifo, ma la Serie A..." | "Giocatori dal Perugia? Non credo"

Il tecnico di Fucecchio ai tifosi del Perugia: "Nessun tradimento, solo un'opportunità di allenare in Serie A"

“Grazie Grifo, ma per chi ha fatto un percorso come me, che si nutre di calcio, la Serie A è l’aspirazione più grande”. Nel giorno della presentazione da allenatore della Cremonese, Massimiliano Alvini, rispondendo alle domande dei giornalisti, parla anche del suo rapporto con Perugia, cessato proprio per rispondere alla chiamata in Serie A.

“Sono grato alla Cremonese di avermi portato qua, ma sono anche grato al Perugia – ha detto l’allenatore – per avermi dato la possibilità”.