Altro furto con la tecnica dell’abbraccio, 42enne denunciata di nuovo

I carabinieri hanno denunciato a piede libero una donna che avrebbe derubato della catenina d'oro un'anziana

Nuova denuncia per una 42enne autrice di più episodi di furto con la “tecnica dell’abbraccio”. I carabinieri della Stazione di Farneto di Colombella, infatti, sono riusciti ad individuare e denunciare, per la seconda volta in pochi giorni, una donna straniera, residente a Perugia, classe 1980, presunta responsabile dell’ennesimo furto con destrezza commesso in danno di un’anziana perugina di 86 anni.

La donna, utilizzando l’ormai più che conosciuta “tecnica dell’abbraccio”, in una mattina di inizio luglio, avrebbe avvicinato l’ottantaseienne nel giardino della propria abitazione e, riuscita ad entrarvi con una scusa, avrebbe dapprima conquistato la fiducia della donna con alcuni convenevoli, per poi, prima di congedarsi, abbracciarla, e le avrebbe sfilato in modo repentino ed impercettibile la collanina d’oro che aveva al collo, dileguandosi immediatamente dopo, facendo perdere le proprie tracce.