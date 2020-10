Altri 4 perugini ricoverati Covid, ora sono in 5 in terapia intensiva | Positivi in 754

Nelle ultime 24 ore altri 4 perugini contagiati dal Covid sono stati ricoverati in ospedale. Sono dunque 48 i pazienti Covid residenti a Perugia che sono stati ospedalizzati. In quattro (uno in più rispetto a ieri) sono in terapia intensiva.

La situazione all’ospedale

All’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia i malati Covid sono saliti a 51. Di questi, 10 sono ricoverati in terapia intensiva.

Ordinanza della Regione anti Covid, questi i provvedimenti dei presidi

delle scuole superiori di Perugia

I nuovi contagi

Sul fronte della curva dei contagi, invece, c’è una buona notizia dall’aggiornamento della protezione civile. Nell’ultimo giorno a Perugia, a fronte di altri 46 tamponi risultati positivi, 48 persone che erano state contagiate dal Coronavirus sono state dichiarate guarite.

I perugini che attualmente risultano positivi al Covid sono 754.

Nuove misure anti Covid della Regione

Intanto la Regione, alla luce dell’andamento dei contagi, dopo l’ordinanza su scuole, centri commerciali, trasporti e gioco, sta per varare nuove misure di contrasto al Covid. Misure che la presidente Tesei, insieme all’assessore Coletto e al direttore Dario ufficializzeranno domani (mercoledì) pomeriggio.