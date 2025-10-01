 “Alto Impatto”: controlli su immigrazione irregolare e degrado urbano - Tuttoggi.info
“Alto Impatto”: controlli su immigrazione irregolare e degrado urbano

Redazione

“Alto Impatto”: controlli su immigrazione irregolare e degrado urbano

Prosegue l’attività di prevenzione con le operazioni “Alto Impatto”. 106 persone identificate e 2 accompagnamenti in Questura
Mer, 01/10/2025 - 11:38

Prosegue l’attività di prevenzione e controllo del territorio di Terni, voluta dal Questore Abenante, nell’ambito delle operazioni straordinarie denominate “Alto Impatto”, che vedono impiegate in sinergia tutte le Forze di Polizia operanti in città. Nella giornata di ieri 30 settembre, è stato predisposto un servizio straordinario, guidato dal Commissario Luca Valentini, che ha interessato sia il centro cittadino sia le zone periferiche, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini, contrastare i fenomeni legati all’immigrazione irregolare, prevenire episodi di microcriminalità e monitorare situazioni di degrado urbano.

Controlli diffusi

L’operazione, che ha coinvolto pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e del Reparto Prevenzione Crimine Umbria–Marche, è stata principalmente di controlli diffusi lungo le principali arterie di collegamento, posti di blocco e verifiche mirate in aree segnalate per la presenza di bivacchi ed insediamenti di fortuna. Durante le attività è stata ispezionata una struttura dismessa (ex casello ferroviario di strada di Santa Filomena), già segnalata come luogo di riparo improvvisato per persone sospette, all’interno della quale sono stati rinvenuti giacigli di fortuna e una notevole quantità di rifiuti, comprese batterie esauste di auto e camion, testimonianza di una situazione di degrado che sarà oggetto di ulteriori approfondimenti. Al momento del controllo la struttura risultava vuota.

Immigrazione irregolare

Sono stati accompagnati in Questura due cittadini stranieri per accertamenti sulla regolarità della loro presenza in Italia: per uno di essi è stato disposto un provvedimento di partenza volontaria, mentre per l’altro, privo di documenti e con precedenti di polizia, sono state avviate le procedure per la collocazione in un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR). Parallelamente, sono stati effettuati controlli amministrativi presso alcuni esercizi pubblici: in un caso l’attività è risultata pienamente in regola, mentre in un altro sono state accertate violazioni riguardanti l’etichettatura dei prodotti alimentari e la mancata indicazione delle sostanze che possono provocare allergie o intolleranze, in violazione delle normative comunitarie. Gli esiti sono stati segnalati agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

Bilancio operazione

Il bilancio complessivo dell’operazione parla di 106 persone identificate, di cui 42 straniere; 2 accompagnamenti in Questura; 1 contravvenzione al Codice della Strada; 2 esercizi commerciali sottoposti a controllo, 2 avvisi orali del Questore.

