"Alto Impatto" controlli straordinari: espulsi tre stranieri - Tuttoggi.info

È scattata ieri una vasta operazione di controllo del territorio di Terni, organizzata dal Questore Abenante, con il supporto di Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia locale e Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche di Perugia. L’attività è inserita nel piano nazionale di interventi ad “Alto Impatto”, decisa dal Prefetto Antonietta Orlando per la prevenzione di fenomeni di degrado urbano e insicurezza e per il contrasto dell’immigrazione clandestina.

I controlli

Le pattuglie, coordinate dal Sostituto Commissario Massimiliano Ruggeri, sono entrate in azione fin dalle prime ore del mattino e hanno monitorato diverse zone del Capoluogo. I controlli hanno interessato il centro storico di Terni, la stazione ferroviaria, le zone di Borgo Bovio e Sant’Agnese e diversi esercizi commerciali. Particolare attenzione è stata rivolta alla verifica della presenza di cittadini extracomunitari presso le abitazioni oggetto di dichiarazioni di ospitalità o cessione di fabbricato, con identificazione complessiva di 105 persone, di cui 82 straniere. Durante le verifiche domiciliari in via del Cardellino, via Botticelli e via del Velino, sono stati individuati tre casi di irregolarità e avviate le procedute di espulsione per 3 stranieri.

Esercizi commerciali

Contestualmente, la Squadra Amministrativa della Divisione PAS, insieme a Guardia di Finanza e Polizia Locale, ha eseguito una serie di controlli ispettivi su esercizi commerciali cittadini riscontrando delle irregolarità: in un esercizio di vicinato di via Marco Claudio sono emerse violazioni in materia fiscale e di corretta esposizione dei prezzi e delle etichette, che hanno portato a contestazioni amministrative a carico del titolare. Presso un altro pubblico esercizio di viale Brin sono stati avviati accertamenti in relazione alla regolarità della SCIA. L’attività complessiva ha permesso di: controllare 105 persone (di cui 82 stranieri), controllare 23 veicoli, attivare 3 posti di controllo, verificare 4 esercizi commerciali, accertare 4 violazioni amministrative, sanzionare 1 titolare di attività commerciale.

Questore: territorio più sicuro e vivibile

Il Questore di Terni, Michele Abenante, ha sottolineato come queste operazioni straordinarie rientrino in una strategia di prevenzione e sicurezza integrata: «L’obiettivo è garantire alla cittadinanza un territorio più sicuro e vivibile, attraverso controlli mirati e coordinati tra tutte le forze di polizia. La presenza capillare sul territorio e la collaborazione tra le diverse articolazioni sono la risposta più efficace per prevenire e contrastare fenomeni di illegalità diffusa e degrado urbano.»