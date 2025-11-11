Alto impatto: 160 identificati e chiusi due esercizi commerciali - Tuttoggi.info

Prosegue l’attività della Questura di Terni, diretta dal Questore Michele Abenante, volta a rafforzare la percezione di sicurezza sul territorio.

Da piazza Buozzi a viale Brin

Nella giornata di martedì 11 novembre, nell’ambito di un servizio “Alto Impatto” disposto dal Questore, sono stati impiegati equipaggi della Polizia di Stato, del Reparto Prevenzione Crimine Umbria–Marche, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e dell’U.S.L. Umbria 2 – U.O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione. Il dispositivo ha interessato varie zone della città, in particolare piazza Buozzi, via Fratelli Rosselli, piazza Dante, via Eugenio Chiesa e viale Benedetto Brin, oltre alle aree verdi e ad alcuni esercizi commerciali segnalati dai cittadini.

167 persone identificate

Durante i controlli sono state identificate 167 persone, di cui 31 straniere extracomunitarie. Sono stati inoltre controllati 101 veicoli, effettuati 11 posti di controllo e sottoposti a verifica 5 esercizi commerciali. I controlli presso alcuni esercizi etnici hanno portato all’accertamento di irregolarità igienico–sanitarie, fiscali e lavorative, con conseguenti provvedimenti di sospensione e sanzioni amministrative da parte dell’U.S.L. Umbria 2 e della Guardia di Finanza.

Carenze igieniche e mancanza di acqua potabile

In due attività sono state riscontrate gravi carenze igieniche e mancanza di acqua potabile, che hanno comportato la chiusura temporanea dei locali; in un altro esercizio è stata accertata l’emersione di lavoro nero, mentre in altri casi sono state contestate violazioni fiscali. Il Questore Michele Abenante, nel commentare i risultati dell’operazione, ha espresso apprezzamento per il lavoro sinergico.