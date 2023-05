Alluvione, i volontari del Gruppo Perusia pronti a partire per Cesena

La Giunta comunale ha deliberato di portare soccorso alle popolazioni colpite dell'Emilia Romagna

I volontari del Gruppo Perugia sono pronti a partire per le zone alluvionate dell’Emilia Romagna e in particolare nell’area di Cesena.

La Giunta comunale, infatti, su proposta dell’assessore con delega alla protezione civile Luca Merli ha deliberato di portare soccorso alle popolazioni colpite dall’alluvione dell’Emilia Romagna fino a cessata emergenza, autorizzando l’invio dei volontari del Gruppo Perusia disponibili a recarsi nelle aree alluvionate indicate dalla Regione Umbria attraverso la partecipazione alla colonna mobile di Protezione Civile.

Nel contempo è stato autorizzato l’utilizzo di alcuni veicoli comunali a supporto delle operazioni di soccorso. “Di fronte ad un dramma di proporzioni così grandi come è quello che stanno vivendo i cittadini dell’Emilia Romagna – spiega l’assessore Luca Merli – Perugia non poteva rimanere inerte. La nostra è una città tradizionalmente aperta verso l’esterno, ma soprattutto sempre pronta a portare il proprio contributo in termini di solidarietà ed assistenza quando se ne manifesta il bisogno. I nostri volontari, quindi, saranno in Emilia Romagna, nella zona di Cesena, per dare un sostegno ai cittadini di quelle aree contribuendo, per quando possibile, ad un progressivo ritorno alla normalità”.