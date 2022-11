Allontanato dal locale, la mattina dopo prende a martellate porta a vetri per "vendetta" - Tuttoggi

Il 27enne è stato denunciato dai carabinieri dopo giorni di indagini per risalire al presunto responsabile, la sera precedente sarebbe stato buttato fuori dal locale perché disturbava gli altri avventori

Ha sferrato alcuni colpi di martello contro il vetro antisfondamento di un locale pubblico in via Roma, a Umbertide, per poi abbandonare l’arma e darsi ad una precipitosa fuga per le vie del centro storico.

Il fatto è successo intorno alle 10 di sabato scorso (12 novembre), con le indagini dei carabinieri che nei giorni scorsi, grazie anche al contributo di numerosi testimoni, hanno individuato il presunto autore dell’atto vandalico, un 27enne occasionalmente domiciliato proprio ad Umbertide.