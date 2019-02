All’Itis primo meeting del progetto Erasmus Yell

Si terrà all’Istituto tecnico tecnologico statale ‘Alessandro Volta’ di Perugia, da lunedì 11 a venerdì 15 febbraio, il primo meeting del progetto europeo Erasmus + ‘Yell (Developing Young Entrepreneurs by running a mini-company on a European Learning Level) 2018/2020.

L’educazione all’imprenditorialità è l’elemento centrale di questa partnership europea tra Bulgaria, Italia, Belgio, Romania e Norvegia che dà agli studenti possibilità di simulazione e gestione d’impresa permettendo loro di sviluppare competenze utili per prepararsi alla carriera futura e di acquisire esperienza in campo internazionale.

Tra le attività in programma, durante l’esperienza perugina, dibattiti, attività di gruppo per studenti e insegnanti, esperienze sul campo con l’incontro di realtà lavorative innovative come per esempio quelle di coworking e workshop sull’organizzazione e lo sviluppo di mini-impresa. Non mancheranno poi momenti di socializzazione e visite guidate alle città di Perugia e Assisi.

Le scuole partner condivideranno le ‘best practice’ sviluppate nell’ambito del progetto per insegnare l’imprenditorialità e organizzare una mini-impresa. Yell sarà implementato in collaborazione con il mondo del lavoro e le comunità locali dei rispettivi Paesi, con le Camere di commercio e industria e con Junior Achievement (JA). Verranno sviluppati più modelli per promuovere le conoscenze in vari ambiti economici in modo da garantire un collegamento più stretto tra scuola e impresa.

