All’ex Porta Sole 58 pazienti Covid, si lavora all’impianto per l’ossigeno

Trenta giorni di tempo dalla sottoscrizione del contratto di comodato con cui la Clinica Porta Sole concede gratuitamente gli spazi del centro storico per ospitare pazienti Covid. Questo il tempo stimato, in base al cronoprogramma della Regione, per avere a disposizione i 58 posti letto della Rsa e sub acuti nell’ex clinica Porta Sole.

La struttura è perfettamente funzionante. I tempi sono quelli necessari per creare un grande serbatoio di ossigeno, visto che la quantità di gas per i trattamenti dei pazienti Covid non è quella di cui necessitano i malati ordinari, per i quali possono essere sufficienti le bombole.

Come è stato fatto per l’ospedale da campo militare a Perugia, con i posti letto che sono raggiunti da un sistema di condotti collegati al grande serbatoio di ossigeno. Uno simile ne verrà installato a servizio dell’ex clinica Porta Sole.

Ambienti che saranno ceduti in comodato d’uso gratuito. Porta Sole è una delle cliniche private che la scorsa primavera ha sottoscritto un accordo quadro con la Regione Umbria per la gestione dell’emergenza Covid.