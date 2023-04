Allevamento tacchini Spello, Pastorelli (Lega): "Serve monitoraggio aria"

Interrogazione del consigliere regionale in Aula

“Manterremo alta l’attenzione sulle condizioni dell’allevamento intensivo di tacchini di via Campodonico a Spello. Siamo solo parzialmente rassicurati dalle spiegazioni che l’assessore regionale Roberto Morroni ci ha fornito ieri, rispondendo in Aula alla mia interrogazione. Continueremo a chiedere la totale bonifica dei tetti in amianto e l’installazione di una centralina da parte di Arpa per il controllo e monitoraggio della qualità dell’aria”. Così il capogruppo regionale della Lega, Stefano Pastorelli, che dopo aver ascoltato le problematiche segnalate dai cittadini ha interessato della problematica la Giunta regionale.

Il comitato

“A Spello è anche nato un comitato spontaneo – ricorda il consigliere regionale della Lega – i cui rappresentanti erano presenti ieri in Aula. Cittadini che lamentano uno scarso ascolto da parte dell’amministrazione locale, in particolare del sindaco. Vigilerò sull’operato del Comune perché “i cittadini hanno bisogno di risposte concrete e di avere chiarimenti in merito a ’movimenti strani’ che di notte sembrano esserci nei pressi del capannone”.