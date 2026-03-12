 Allerta meteo in Umbria: piogge e vento in arrivo, cosa succede tra giovedì e venerdì - Tuttoggi.info
Allerta meteo in Umbria: piogge e vento in arrivo, cosa succede tra giovedì e venerdì

Redazione

Allerta meteo in Umbria: piogge e vento in arrivo, cosa succede tra giovedì e venerdì

Gio, 12/03/2026 - 07:14

Le previsioni per giovedì 12 e venerdì 13 marzo e come cambia il tempo nei prossimi giorni e anche nel fine settimana

Torna l’instabilità meteo sull’Italia centrale e scatta un’allerta gialla anche per l’Umbria. Secondo gli aggiornamenti della Protezione civile, nelle prossime ore sono attesi piogge, temporali e raffiche di vento, con fenomeni che interesseranno anche il Lazio.

Il peggioramento è legato all’arrivo di un vortice di aria più fredda dal Nord Atlantico, che porterà una fase di tempo variabile caratterizzata da rovesci improvvisi e schiarite.

Piogge e temporali tra Umbria e Lazio

Dal primo mattino sono previsti temporali soprattutto sul Lazio, in particolare nelle aree costiere. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci intensi, forti raffiche di vento, locali grandinate e attività elettrica.

La Protezione civile ha quindi diramato allerta gialla per rischio meteo-idro su diversi settori del Lazio e dell’Umbria.

Temperature sopra la media ma tempo instabile

Nonostante il ritorno delle piogge, le temperature resteranno in gran parte sopra la media stagionale. Il quadro meteorologico nei prossimi giorni sarà dominato dall’alternanza tra perturbazioni atlantiche e momentanee schiarite.

Non sono previste al momento ondate di maltempo prolungato, ma piuttosto una fase instabile con precipitazioni intermittenti.

Le previsioni per giovedì e venerdì

Secondo le ultime indicazioni meteo:

Giovedì 12 marzo

  • Nord: piogge soprattutto su Liguria, bassa Lombardia ed Emilia
  • Centro: precipitazioni sparse
  • Sud: nubi irregolari e locali acquazzoni

Venerdì 13 marzo

  • Nord: nuvolosità variabile e possibili nebbie in pianura
  • Centro: temporali e rovesci improvvisi nel pomeriggio
  • Sud: instabilità nelle ore centrali della giornata

Nuovo peggioramento nel weekend

Gli esperti segnalano inoltre l’arrivo di un nuovo vortice nel fine settimana, che potrebbe mantenere condizioni di tempo instabile su diverse regioni italiane, compreso il Centro.

